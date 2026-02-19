Alarm bei Fortuna Düsseldorf: Derzeit kein Torhüter fit
Die Nummer eins, zwei und drei im Tor der Düsseldorfer stehen derzeit nicht zur Verfügung. Der Trainer hat noch eine kleine Hoffnung für das nächste Spiel.
Düsseldorf (dpa) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf steht zwei Tage vor dem Duell beim Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) kein gesunder Torhüter zur Verfügung. «Wir mussten Florian Kastenmeier nach Hause schicken, weil er erkrankt ist», sagte Trainer Markus Anfang am Donnerstag. «Das größte Problem ist aber, dass auch Marcel Lotka schon die ganze Woche fehlt», erklärte Fortunas Chefcoach. Beide Keeper haben sich einen grippalen Infekt zugezogen.
Auch Florian Schock, der dritte Torhüter im Bunde, ist nach einer Sehenverletzung noch nicht wieder fit. Anfangs kleiner Hoffnungsschimmer: «Ich gehe davon aus, dass einer der beiden, Florian oder Marcel, bis Samstag wieder zur Verfügung steht».