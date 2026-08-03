Wetter

Am Montag bis zu 37 Grad und Gewitter in Hessen

Die neue Woche bleibt heiß. Vor allem zu Wochenbeginn muss mit Gewittern gerechnet werden.

Auch in der neuen Woche bleibt es sehr heiß in Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Auch in der neuen Woche bleibt es sehr heiß in Hessen.

Offenbach (dpa/lhe) - Es bleibt weiter heiß in Hessen, außerdem sind teils kräftige Gewitter möglich. Am Montag soll es zwischen 32 und 37 Grad heiß werden, ab dem Nachmittag könne es Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht erreichten die Temperaturen voraussichtlich 18 bis 22 Grad.

Am Dienstag soll es tagsüber gleich heiß werden wie am Montag. Im Tagesverlauf könne es immer wieder Gewitter geben, die in der Nacht zum Mittwoch abziehen. 

Am Mittwoch bleibt es laut der Vorhersage meist trocken, kurze Schauer seien möglich. Dabei zeige das Thermometer bis zu 34 Grad, in der Nacht zum Donnerstag sollen es 14 bis 19 Grad werden.

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