Amokfahrt in Volkmarsen: Erneuter Strafprozess beginnt

Kassel (dpa/lhe) - Mehr als vier Jahre nach der Amokfahrt von Volkmarsen wird der Strafprozess nach einer Revision des Täters vor dem Landgericht Kassel an diesem Montag (9.00 Uhr) teilweise neu aufgerollt. Der zur Tatzeit 29-jährige Mann war am 24. Februar 2020 mit seinem Auto vorsätzlich in den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen gefahren. Dabei verletzte er fast 90 Menschen, darunter 26 Kinder, teilweise schwer. Ende 2021 verurteilte das Landgericht Kassel den Mann wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe mit dem Vorbehalt einer anschließenden Sicherungsverwahrung. Der Täter legte gegen das Urteil Revision ein.