Amokfahrt in Volkmarsen: Erneuter Strafprozess

Kassel/Volkmarsen (dpa) - Über vier Jahre nach der Amokfahrt von Volkmarsen wird der Strafprozess nach einer Revision des Täters teilweise neu gestartet. Es seien zwei Verhandlungstage angesetzt worden, und zwar am 27. und 29. Mai, sagte ein Sprecher des Landgerichts Kassel am Donnerstag. Zeugen werden in dem neuen Prozess, in dem es um eine mögliche Sicherungsverwahrung des Mannes geht, nicht gehört. Eine Psychiaterin soll als Sachverständige befragt werden.