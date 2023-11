Amokfahrt: Mann soll sich als Opfer ausgegeben haben

Volkmarsen/Korbach (dpa/lhe) - Im Amtsgericht von Korbach beginnt am Dienstag (12.00 Uhr) ein Betrugsprozess gegen einen Mann, der sich fälschlicherweise als Geschädigter der Amokfahrt von Volkmarsen ausgegeben haben soll. Gegenüber der Unfallkasse Hessen soll er angegeben haben, er sei Augenzeuge und Ersthelfer gewesen. Infolgedessen leide er an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Tatsächlich soll er sich an dem Tag zu Hause in Bad Arolsen aufgehalten und aus den Medien von den Ereignissen erfahren haben.