Betrugsprozess um Volkmarsen-Amokfahrt: Urteil möglich

Ein damals 29-Jähriger war am 24. Februar 2020 vorsätzlich in den Rosenmontagszug der Stadt Volkmarsen gerast. Fast 90 Menschen, darunter 26 Kinder, wurden teilweise schwer verletzt.

Der Angeklagte soll sich am Tag der Attacke in seiner Wohnung in Bad Arolsen aufgehalten und von den Ereignissen aus den Medien erfahren haben. Bei der Unfallkasse Hessen soll er sich aber als Augenzeuge der Tat und Ersthelfer ausgegeben haben, der infolgedessen eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten habe. So soll er einen Gesamtschaden in Höhe von fast 50.000 Euro verursacht haben.