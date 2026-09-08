Angreifer schlägt Mann in Wiesbaden
Ein Unbekannter schlägt einem 44-Jährigen so mit der Faust ins Gesicht, dass er zu Boden geht. Die Polizei sucht nach dem Täter.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Faustschlag ins Gesicht hat ein Unbekannter einem Mann in Wiesbaden schwer verletzt. Der 44-Jährige erlitt bei dem Angriff am Montagabend mehrere Brüche im Gesicht und stürzte zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Der Täter sei geflüchtet.
Nach dem Angriff wurde der Verletzte im Krankenhaus operiert, so ein Polizeisprecher. Was vor dem Angriff vorgefallen sei und ob der Schlag unvermittelt kam, sei noch unklar.
Die Beamten ermitteln und suchen nach Zeugen. Der Angreifer soll einer Beschreibung zufolge ein etwa 25 Jahre alter Mann gewesen sein.