Angriff auf Zugpersonal und Polizei
Zwei Frauen ohne Fahrschein sollen während einer ICE-Fahrt das Zugpersonal und später Polizisten am Bahnhof Fulda attackiert haben. Die Polizei setzt Handfesseln ein.
Fulda (dpa/lhe) - Zwei Frauen, die den Angaben zufolge ohne Fahrkarte unterwegs waren, sollen auf einer Bahnfahrt eine Zugbegleiterin sowie am Bahnhof Fulda Polizisten angegriffen haben. Sie hätten geschlagen und getreten, teilte die Bundespolizei mit. Die 17 und 21 Jahre alten Frauen hätten am Donnerstag während der ICE-Fahrt von Hanau nach Fulda keinen Fahrschein vorweisen können.
Sie hätten die Zugbegleiterin beschimpft und nach ihr getreten. Am Bahnhof Fulda attackierten sie den Angaben zufolge alarmierte Bundespolizisten mit Schlägen und Tritten. Ihnen seien Handfesseln angelegt worden, dann seien sie mit zur Wache genommen worden. Die Polizisten seien unverletzt geblieben. Ob die Zugbegleiterin verletzt wurde, war der Bundespolizei zunächst nicht bekannt.