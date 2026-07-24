Angriff in Stuttgart - Mann durfte sich Frau nicht nähern
Am Donnerstag soll ein Mann in Stuttgart seine Ehefrau mit einem Messer attackiert und angezündet haben. Nun haben die Ermittler weitere Details veröffentlicht.
Stuttgart (dpa) - Der Mann, der in einem Stuttgarter Einkaufszentrum seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen und angezündet haben soll, hätte sich dem Opfer eigentlich nicht nähern dürfen. Nachdem es im Juni zu einem Fall von Partnerschaftsgewalt gekommen sei, habe ein gerichtlich verhängtes Kontakt- und Annäherungsverbot bestanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann hätte sich weder seiner Frau noch ihrer Arbeitsstelle nähern dürfen, hieß es. Dafür, dass der Mann sich nicht an das Verbot halten würde, habe es keine Anhaltspunkte gegeben.
Der Deutsche war laut Polizei bereits vor der Partnerschaftsgewalt wegen kleinerer Delikte auffällig gewesen. Worum es dabei genau ging, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen.
Der Mann soll die 47-Jährige am Donnerstag kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums mit einem Messer angegriffen und angezündet haben. Die Frau erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus operiert. Sie befinde sich weiter in einem kritischen Zustand, sagte der Polizeisprecher. Die Frau arbeitete den Angaben nach in dem Einkaufszentrum in einem Ladengeschäft.