Anklage wegen Totschlags

Anklage nach Angriff mit Axt

Die Ermittler werfen einem Senior vor, seine Ehefrau mit der Rückseite einer Axt tödlich verletzt zu haben. Was die Staatsanwaltschaft zu dem Fall mitteilt.

Ein Senior ist wegen Totschlags an seiner Ehefrau angeklagt. (Symbolfoto) Foto: Marcus Brandt/dpa
Ein Senior ist wegen Totschlags an seiner Ehefrau angeklagt. (Symbolfoto)

Mosbach/Großrinderfeld (dpa/lsw) - Ein 84 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau mit einer Axt getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat gegen den deutschen Staatsangehörigen Ende August Anklage wegen Totschlags erhoben, wie die Behörde nun mitteilte.

Der Senior soll bei einem Streit in Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) am 12. Mai seiner 77 Jahre alten Ehefrau mit der flachen Rückseite einer Axt mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Die Frau erlitt den Angaben zufolge schwere Kopfverletzungen, an denen sie starb. Der 84-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Mosbach muss nun über eine Zulassung der Anklage entscheiden. Sollte das Landgericht die Anklage zulassen, kommt es zu einem Strafverfahren gegen den 84-Jährigen.

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