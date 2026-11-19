Anklage wegen versuchten Mordes nach Feuer in Kippenheim
In einem Wohnhaus in Kippenheim schliefen die Lebensgefährtin eines Mannes und ihre drei Kinder, als in der Garage Feuer ausbrach. Was die Anklage dem 40-Jährigen vorwirft.
Offenburg (dpa/lsw) - Wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung hat die Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage gegen einen 40 Jahre alten Mann erhoben. Er soll in den frühen Morgenstunden des
15. Juli in der Garage eines Wohnhauses in Kippenheim (Ortenaukreis) ein Feuer gelegt haben. In dem Wohnhaus schliefen damals die Lebensgefährtin des Mannes und drei ihrer minderjährigen Kinder.
Eines der Kinder bemerkte die Flammen rechtzeitig und weckte die anderen. Allen vier Personen gelang es, das Haus zu verlassen. Angaben zum Alter der Bewohner machte die Staatsanwaltschaft nicht.
Nach Auffassung der Anklage soll der Mann aus Rache für eine Auseinandersetzung am Vorabend gehandelt und dabei zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass die vier Hausbewohner infolge einer Brand- und Rauchgasausbreitung ums Leben kommen könnten. Die Staatsanwaltschaft geht von mutmaßlicher Heimtücke und niedrigen Beweggründen bei der Tat aus.
Der mutmaßliche Brandstifter ist seit 15. Juli in Untersuchungshaft. Ein forensisch-psychiatrischer Sachverständiger wurde mit einem Gutachten zur Schuldfähigkeit des Mannes beauftragt. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Offenburg entscheiden.