Anlage zur Videoüberwachung auf der Frankfurter Zeil

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf der Frankfurter Zeil wird eine neue Anlage zur Videoüberwachung in Betrieb genommen. Damit werde an einem Ort angesetzt, an dem die Kriminalität hoch sei, erklärte das hessische Innenministerium vorab. Videoüberwachung bedeute einen Sicherheitsgewinn: «Von den Anlagen geht eine hohe präventive Wirkung aus und sie tragen zur Aufklärung von Straftaten bei.»

Innenminister Roman Poseck (CDU) und der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller wollen die Anlage heute bei einem Pressetermin auf der Einkaufsmeile symbolisch einschalten (9 Uhr). Auch zwei weitere Kameras werden den Angaben zufolge auf der Zeil in Betrieb genommen. Die Aufnahmen werden im Video-Operations-Center des Polizeipräsidiums Frankfurt gesichtet, wie das Ministerium mitteilt.

In Frankfurt wird bei der Analyse von Videobildern in bestimmten Fällen auch Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Dies ist schon länger im Bahnhofsviertel der Fall und seit kurzem im Testbetrieb auch an der Konstablerwache und der Hauptwache, wie das Ministerium vergangene Woche mitgeteilt hatte. Dazu muss ein richterlicher Beschluss eingeholt werden.