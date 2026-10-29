Hetze im Internet

Antisemitischer Hass gegen Bildungsstätte nach TikTok-Video

Ein TikTok-Video der Bildungsstätte Anne Frank soll über antisemitische Begriffe in der Fitness- und Ernährungsszene aufklären. Die Reaktionen fallen extrem aus.

Die Bildungsstätte erhielt als Reaktion auf ein Aufklärungsvideo Beleidigungen und Hass. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Die Bildungsstätte erhielt als Reaktion auf ein Aufklärungsvideo Beleidigungen und Hass. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa) - Die Bildungsstätte Anne Frank hat nach eigenen Angaben eine Vielzahl von sexistischen und antisemitischen Beschimpfungen als Reaktion auf einen TikTok-Beitrag bekommen. Darin habe eine Presenterin über antisemitische Begriffe in der digitalen Fitness- und Ernährungsszene aufgeklärt, teilte die Bildungsstätte in Frankfurt mit.

Die Folge sei eine Flut von Beschimpfungen und Beleidigungen gewesen, auch weil reichweitenstarke Fitness- und Ernährungs-Influencer auf das Video reagiert hätten. «Dieses Ausmaß an offenem Antisemitismus und die menschenverachtende Hetze gegen unsere junge Kollegin – das hat selbst uns überrascht und zutiefst verstört», sagte die Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, Deborah Schnabel. «In dieser Menge und Härte haben wir das noch nicht erlebt.»

Antisemitischer Begriff «Goyslop»

Konkret sei es in dem Aufklärungsvideo um den antisemitischen und von Rechtsextremen stammende Begriff «Goyslop» gegangen, der sich aus dem jiddischen Wort «Goy» (übersetzt mit Nichtjude) und dem englischen «Slop» (übersetzt mit Fraß) zusammensetze. Dahinter stecke die Behauptung, dass jüdische Akteure absichtlich minderwertige Nahrung produzierten, um nichtjüdische Menschen krankzumachen und gefügig zu halten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Dabei handelt es sich um eine moderne Variante der Brunnenvergifter-Erzählung, übertragen auf das Supermarktzeitalter», sagte Schnabel. Sie kritisierte, dass Social-Media-Plattformen nicht Antisemitismus in Memes und Bildern herausfilterten.

Die 1994 gegründete Bildungsstätte Anne Frank ist bundesweit aktiv, die Einrichtung hat ihren Sitz in Frankfurt. Sie will Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit sensibilisieren und setzt sich für Demokratiebildung ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bildungsstätte Anne Frank: «Alarmsignal fürs ganze Land»
Nach Wahl in Sachsen-Anhalt

Bildungsstätte Anne Frank: «Alarmsignal fürs ganze Land»

«Erstmals seit 1945 könnte eine völkisch-rechtsextreme Partei in einem deutschen Parlament regieren», warnt die Bildungsstätte Anne Frank mit Blick auf die AfD. Jetzt gehe es darum, Haltung zu zeigen.

07.09.2026

Extremismus

Bildungsstätte warnt vor Flut rechter Inhalte bei Tiktok

Die Plattform Tiktok wird von Influencern und der AfD genutzt, um rechte Inhalte zu verbreiten. Die Bildungsstätte Anne Frank fordert Konsequenzen.

04.06.2024

Soziale Medien

Verbreitung von Israelhass: Bildungsstätte kritisiert Tiktok

Antisemitische Beiträge, Hass und Hetze kursieren millionenfach im Internet. Ein Netzwerk steche dabei besonders negativ heraus, kritisiert die Bildungsstätte Anne Frank.

05.02.2024

Gedenken

Bildungsstätte: Antisemitismus in allen Milieus verbreitet

08.11.2023

Zeichen gegen Antisemitismus

Politiker besuchen Bildungsstätte Anne Frank

27.10.2023