Brände

Anwesen im Vogelsbergkreis steht in Flammen

Das Feuer bricht in einer Scheune in der Gemeinde Mücke aus. Dann brennen laut Polizei auch zwei Gebäude daneben. An Anwohner geht eine Warnung raus.

Eine Scheune und zwei Gebäude brennen laut Polizeisprecherin «lichterloh». (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Eine Scheune und zwei Gebäude brennen laut Polizeisprecherin «lichterloh». (Symbolbild)

Mücke (dpa/lhe) - In der Gemeinde Mücke im Vogelsbergkreis ist auf einem Anwesen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei nach ersten Erkenntnissen in einer Scheune ausgebrochen und habe auf zwei angrenzende Gebäude übergegriffen, sagte eine Polizeisprecherin. Es brenne «lichterloh». Alle Bewohner seien in Sicherheit. Die Behörden warnten die Bevölkerung in der Nachbarschaft vor «Geruchsbelästigung durch Rauch».

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