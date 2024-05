Anzahl eingehender Verfahren an Sozialgerichten nimmt ab

Darmstadt (dpa/lhe) - An den hessischen Sozialgerichten sind im Zuge der Corona-Pandemie bislang 918 Anträge auf Entschädigung wegen Impfschäden eingegangen. Die Chance eine solche auch zu bekommen sind aber eher gering. 666 der Anträge seien abgelehnt worden, sagte die Sprecherin des Landessozialgerichts, Jutta Mauer, am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Sozialgerichtsbarkeit in Darmstadt. Erst 34 Anträge seien bislang anerkannt worden, andere Verfahren laufen noch.