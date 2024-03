Arbeit in Afrika und Kriegsdienstverweigerung: Friedenspreis

Bremen (dpa) - Für ihren Einsatz für Frieden auf dem afrikanischen Kontinent erhält die Österreicherin Maria Biedrawa den Internationalen Bremer Friedenspreis. Die Sozialpädagogin helfe Betroffenen von gewaltsamen Konflikten bei der Bewältigung ihrer Traumata, biete Ausbildungen zur Gewaltfreiheit an und fördere interreligiöse Begegnungen, teilte die Stiftung Die Schwelle am Montag mit. Biedrawa engagiert sich demnach seit 20 Jahren ehrenamtlich und wurde in der Kategorie «Wegweisende Friedensarbeit» ausgezeichnet.