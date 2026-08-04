Arbeiten an Brücke - A5 nachts nur einspurig befahrbar
Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen - zumindest, wenn sie in Richtung Karlsruhe fahren. Warum und wie lange nachts nur eine Spur der A5 frei ist.
Müllheim im Markgräflerland (dpa/lsw) - Wegen Arbeiten an einer Brücke ist die A5 im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald nachts nur einspurig befahrbar. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Südwest mit.
Von Mittwoch bis einschließlich Freitag werde der Verkehr in Richtung Karlsruhe zwischen 19.00 und 7.00 Uhr einspurig an der Baustelle bei Müllheim im Markgräflerland vorbeigeleitet. Die Anschlussstelle Müllheim/Neuenburg bleibe geöffnet, die Ausfahrt sei aber verkürzt.
Der Verkehr in Richtung Basel ist den Angaben nach nicht von der Baustelle betroffen.