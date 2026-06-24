Arbeiter rutscht aus und gerät unter Kleintransporter
Ein Mann läuft über das Gelände eines Recyclinghofs in Stuttgart. Dort ist der Boden glatt. Das wird dem Arbeiter zum Verhängnis.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist auf einem Recyclinghof in Stuttgart unter einen Kleintransporter geraten und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war dessen Fahrer am Dienstagmorgen beim Rangieren, als der 59 Jahre alte Arbeiter auf dem schlüpfrigen Boden ausrutschte und mit einem Fuß unter das Vorderrad kam. Der genaue Hergang muss laut Polizei noch ermittelt werden.