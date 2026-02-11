Streit auf Recyclinghof – Mann mit E-Gitarre verletzt
Eine E-Gitarre als Waffe – und der Verdächtige flüchtet. Was hinter dem ungewöhnlichen Angriff steckt und wie es dem Opfer geht.
Heidelberg (dpa/lsw) - Mit einer E-Gitarre ist ein 65-Jähriger auf einem Recyclinghof in Heidelberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein bislang Unbekannter am Dienstag unbefugt das Gelände eines Hofes und wollte eine entsorgte E-Gitarre stehlen. Der Recyclinghof-Mitarbeiter sprach den Unbekannten darauf an - woraufhin der Verdächtige die E-Gitarre gegen den Brustkorb des 65-Jährigen stieß und mit seinem Auto flüchtete. Der Angegriffene erlitt starke Schmerzen und Atemnot.
Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Der Verdächtige wurde von dem Mitarbeiter als etwa 50 bis 60 Jahre alt, gut 1,80 Meter groß, mit stämmiger Figur und kurzen grauen Haaren beschrieben.