Kriminalität

Streit auf Recyclinghof – Mann mit E-Gitarre verletzt

Eine E-Gitarre als Waffe – und der Verdächtige flüchtet. Was hinter dem ungewöhnlichen Angriff steckt und wie es dem Opfer geht.

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. (Archivbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Mit einer E-Gitarre ist ein 65-Jähriger auf einem Recyclinghof in Heidelberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein bislang Unbekannter am Dienstag unbefugt das Gelände eines Hofes und wollte eine entsorgte E-Gitarre stehlen. Der Recyclinghof-Mitarbeiter sprach den Unbekannten darauf an - woraufhin der Verdächtige die E-Gitarre gegen den Brustkorb des 65-Jährigen stieß und mit seinem Auto flüchtete. Der Angegriffene erlitt starke Schmerzen und Atemnot. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Der Verdächtige wurde von dem Mitarbeiter als etwa 50 bis 60 Jahre alt, gut 1,80 Meter groß, mit stämmiger Figur und kurzen grauen Haaren beschrieben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Streit um Schrott-Gitarre endet mit schmerzhaftem Solo
Angriff mit E-Gitarre

Heidelberg: Streit um Schrott-Gitarre endet mit schmerzhaftem Solo

Ein Unbekannter hat in Heidelberg einen Mitarbeiter eines Recyclinghofs mit einer E-Gitarre angegriffen. Der 65-Jährige musste medizinisch versorgt werden.

vor 2 Stunden

Heidelberg: Dieb flüchtet nach Konfrontation mit Opfer
Bauchtasche gestohlen

Heidelberg: Dieb flüchtet nach Konfrontation mit Opfer

Nach einem Diebstahl in der Heidelberger Altstadt hat eine 25-Jährige den mutmaßlichen Täter mithilfe von GPS aufgespürt.

13.01.2026

Heidelberg: 84-Jährige nach Unfall mit Lkw verletzt – Fahrer flüchtet
Blaulicht

Heidelberg: 84-Jährige nach Unfall mit Lkw verletzt – Fahrer flüchtet

Eine Seniorin ist in Heidelberg nach dem Kontakt mit einem Lkw gestürzt und verletzt worden. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

12.01.2026

Heidelberg: Streit endet mit Messerattacke – Täter flüchtet
Plötzlich Küchenmesser gezückt

Heidelberg: Streit endet mit Messerattacke – Täter flüchtet

Ein Streit in der Heidelberger Weststadt ist eskaliert, nachdem ein Unbekannter einem 25-Jährigen Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hat.

15.12.2025

Versuchter Diebstahl mit Waffe in Heidelberg
Blaulicht-Ticker

Versuchter Diebstahl mit Waffe in Heidelberg

In der Hebelstraße in Heidelberg kam es am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einem versuchten Diebstahl unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe.

23.11.2025