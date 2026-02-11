Angriff mit E-Gitarre

Heidelberg: Streit um Schrott-Gitarre endet mit schmerzhaftem Solo

Ein Unbekannter hat in Heidelberg einen Mitarbeiter eines Recyclinghofs mit einer E-Gitarre angegriffen. Der 65-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gefährliche Körperverletzung auf Recyclinghof Heidelberg-Süd (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Gefährliche Körperverletzung auf Recyclinghof Heidelberg-Süd (Symbolbild).

Heidelberg. Ein bislang nicht identifizierter Mann hat am Dienstagvormittag in Heidelberg einen 65-jährigen Recyclinghof-Mitarbeiter mit einer E-Gitarre verletzt. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Tatverdächtige unbefugt das Gelände und wollte eine zur Entsorgung bestimmte E-Gitarre mitnehmen. Als der Mitarbeiter ihn darauf ansprach, setzte der Mann das Instrument gezielt gegen dessen Brustkorb ein.

Der 65-Jährige erlitt starke Schmerzen und Atemnot. Rettungskräfte versorgten ihn noch am Einsatzort.

Der Täter flüchtete anschließend mit einem Opel in unbekannte Richtung. Eine weitere Person befand sich im Fahrzeug. Was aus der Gitarre wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei beschreibt den Mann als 50 bis 60 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Er hatte kurze graue Haare, fast eine Glatze, sowie einen Dreitagebart. Er war mit einem grauen Sweatshirt und einer blauen Jeans bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06221 3418 0 entgegen. (bw)

