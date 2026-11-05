Arbeiter stirbt bei Unfall in Gärtnerei
Ein Mann will in einer Gärtnerei einen Druckluftbehälter auffüllen.
Babenhausen (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in einer Gärtnerei in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 32-Jährige sei noch an der Unglücksstelle gestorben, teilte die Polizei in Darmstadt mit.
Nach ersten Ermittlungen hatte er am Morgen einen Druckluftbehälter auffüllen wollen, dabei kam es zu einem Bersten des Behälters. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.