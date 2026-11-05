Unfälle

Arbeiter stirbt bei Unfall in Gärtnerei

Ein Mann will in einer Gärtnerei einen Druckluftbehälter auffüllen.

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei wegen des tödlichen Unglücks alarmiert. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei wegen des tödlichen Unglücks alarmiert. (Symbolbild)

Babenhausen (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in einer Gärtnerei in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 32-Jährige sei noch an der Unglücksstelle gestorben, teilte die Polizei in Darmstadt mit. 

Nach ersten Ermittlungen hatte er am Morgen einen Druckluftbehälter auffüllen wollen, dabei kam es zu einem Bersten des Behälters. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

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