Unfälle

Zwei Männer bei Arbeitsunfall in Babenhausen verletzt

Ein Anhänger rollt auf den Fuß eines Arbeiters. Als ein zweiter Mann ihn befreien will, wird er zwischen dem Anhänger und einer Sattelzugmaschine eingeklemmt.

Ein Mann wurde in Babenhausen bei einem Arbeitsunfall zwischen einem Anhänger und einem Sattelzug eingeklemmt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Mann wurde in Babenhausen bei einem Arbeitsunfall zwischen einem Anhänger und einem Sattelzug eingeklemmt. (Symbolbild)

Babenhausen (dpa/lhe) - Im südhessischen Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei Männer bei einem Arbeitsunfall verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, rollte am Mittwochnachmittag zunächst ein Anhänger auf den Fuß eines Mannes. Ein weiterer Arbeiter habe versucht, den Mann zu befreien, sei dabei jedoch zwischen dem Anhänger und einer Sattelzugmaschine eingeklemmt worden. Den Polizeiangaben zufolge wurde er dabei schwer verletzt. Unklar sei, ob die Verletzungen lebensgefährlich sind. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Unfall kam.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann bei Arbeitsunfall mit Sattelzug schwer verletzt
Sattelzug gerät ins Rollen

Mann bei Arbeitsunfall mit Sattelzug schwer verletzt

Als ein Mann auf einem Betriebsgelände einen Sattelzug entladen will, gerät dieser ins Rollen. Ein letzter Versuch, das Fahrzeug zu bremsen, schlägt fehl – und endet für den 60-Jährigen tragisch.

03.06.2026

Mensch stirbt bei Arbeitsunfall in Mittelhessen
Ursache unklar

Mensch stirbt bei Arbeitsunfall in Mittelhessen

Ein Mensch kommt bei einem Unfall an einer Verladerampe im Kreis Limburg-Weilburg ums Leben. Polizei und Arbeitsschutz ermitteln zu den Hintergründen des Vorfalls.

04.04.2026

Anhänger rollt in Gegenverkehr - Senior verletzt
Unfall

Anhänger rollt in Gegenverkehr - Senior verletzt

Bei Tauberbischofsheim ist ein Autofahrer mit Anhänger unterwegs. Doch dieser löst sich. Es kommt zum Frontalzusammenstoß.

25.03.2026

Lahn-Dill-Kreis

Autofahrer stirbt nach Unfall mit Sattelzug

25.11.2023

Unfall

LKW-Fahrer zwischen Zugmaschine und Anhänger eingeklemmt

12.05.2023