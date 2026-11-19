Arbeiter stürzt sieben Meter von Balkon - schwer verletzt
Ein 46-Jähriger wirft während der Entrümpelung eines Hauses Gegenstände von einem Balkon und rutscht dabei auf nassen Fliesen aus. Was die Polizei zu dem Sturz noch klären muss.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei der Entrümpelung eines Wohnhauses ist ein 46-jähriger Arbeiter in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) rund sieben Meter tief von einem Balkon gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann hatte den Angaben zufolge am Vormittag Gegenstände vom Balkon nach unten geworfen und war dabei auf nassen Fliesen ausgerutscht. Der Balkon war mit einem Geländer gesichert. Wie der Mann trotzdem stürzen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.