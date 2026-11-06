Arbeitsunfall auf A7

Arbeiter zwischen Maschinen eingeklemmt - schwer verletzt

Bei Reinigungsarbeiten an der A7 wird ein 35-Jähriger zwischen zwei Maschinen eingeklemmt und schwer verletzt. Wie konnte es dazu kommen?

Bei einem Arbeitsunfall an der A7 bei Ulm wurde ein Arbeiter schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Bei einem Arbeitsunfall an der A7 bei Ulm wurde ein Arbeiter schwer verletzt. (Symbolbild)

Elchingen (dpa) - Bei Reinigungsarbeiten an der Autobahn 7 am Kreuz Ulm/Elchingen ist ein Arbeiter zwischen zwei Maschinen eingeklemmt und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Ein 38-Jähriger war den Angaben zufolge mit seiner Arbeitsmaschine rückwärts gefahren und hatte dabei den 35-Jährigen eingeklemmt. Der Mann erlitt eine schwere Beinverletzung und kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

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