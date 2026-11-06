Arbeiter zwischen Maschinen eingeklemmt - schwer verletzt
Bei Reinigungsarbeiten an der A7 wird ein 35-Jähriger zwischen zwei Maschinen eingeklemmt und schwer verletzt. Wie konnte es dazu kommen?
Elchingen (dpa) - Bei Reinigungsarbeiten an der Autobahn 7 am Kreuz Ulm/Elchingen ist ein Arbeiter zwischen zwei Maschinen eingeklemmt und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.
Ein 38-Jähriger war den Angaben zufolge mit seiner Arbeitsmaschine rückwärts gefahren und hatte dabei den 35-Jährigen eingeklemmt. Der Mann erlitt eine schwere Beinverletzung und kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.