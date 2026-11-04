Armbrust-Angriff auf Ehepaar: Zweiter Verdächtiger in Haft

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach dem Angriff auf ein Ehepaar in Pforzheim ist auch der zweite Tatverdächtige festgenommen worden. Der 52-Jährige wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Stuttgarter Hotel von Spezialkräften gefasst und befindet sich inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich der 52-Jährige und ein bereits zuvor festgenommener 43-Jähriger gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus des Ehepaars verschafft haben. Dabei sei auch eine sogenannte Repetier-Pistolenarmbrust zum Einsatz gekommen. Das Ehepaar wurde bei dem Überfall schwer verletzt, befindet sich inzwischen aber in stabilem Zustand.

Ein Zeuge hatte am Samstag einen verletzten Mann vor dem Wohnhaus gemeldet. Die ebenfalls verletzte Frau wurde im Gebäude gefunden.

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Rund eine Stunde später entdeckte die Polizei ein brennendes, zuvor gestohlenes Auto in einem Wald bei Niefern. In der Nähe wurde der 43-Jährige festgenommen und es wurde mutmaßliches Raubgut gefunden. An dem Wagen waren ebenfalls gestohlene Kennzeichen angebracht.