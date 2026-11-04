Kriminalität

Armbrust-Angriff auf Ehepaar: Zweiter Verdächtiger in Haft

Ein Ehepaar wird in seinem Haus schwer verletzt. Auch eine Armbrust soll dabei verwendet worden sein. Ein Verdächtiger wird noch am Tattag gefasst, der zweite Tage später in einem Stuttgarter Hotel.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach dem Angriff auf ein Ehepaar in Pforzheim ist auch der zweite Tatverdächtige festgenommen worden. Der 52-Jährige wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Stuttgarter Hotel von Spezialkräften gefasst und befindet sich inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich der 52-Jährige und ein bereits zuvor festgenommener 43-Jähriger gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus des Ehepaars verschafft haben. Dabei sei auch eine sogenannte Repetier-Pistolenarmbrust zum Einsatz gekommen. Das Ehepaar wurde bei dem Überfall schwer verletzt, befindet sich inzwischen aber in stabilem Zustand.

Ein Zeuge hatte am Samstag einen verletzten Mann vor dem Wohnhaus gemeldet. Die ebenfalls verletzte Frau wurde im Gebäude gefunden. 

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Rund eine Stunde später entdeckte die Polizei ein brennendes, zuvor gestohlenes Auto in einem Wald bei Niefern. In der Nähe wurde der 43-Jährige festgenommen und es wurde mutmaßliches Raubgut gefunden. An dem Wagen waren ebenfalls gestohlene Kennzeichen angebracht.

Der 43-Jährige sitzt bereits wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Den zunächst flüchtigen 52-Jährigen konnten die Ermittler am Dienstag in Stuttgart ausfindig machen, auch er kam in U-Haft. Die Ermittlungen zum Motiv und zum genauen Ablauf der Tat dauern an.

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