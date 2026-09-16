Assistenztrainer verlässt Wild Wings – Nachfolger schon da
Jack Skille verlässt die Schwenninger Wild Wings aus persönlichen Gründen. Der Eishockey-Club präsentiert prompt einen Nachfolger, der woanders schon einige Erfolge feiern konnte.
Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings und Assistenztrainer Jack Skille gehen künftig getrennte Wege. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, bat der 39 Jahre alte Ex-Profi aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags. Zugleich präsentierten die Neckarstädter in Craig Streu (58) einen Nachfolger für Skille, der erst im Sommer zum Trainerteam der Schwenninger gestoßen war.
Streu gilt als äußerst erfahrener Assistenzcoach, der zuletzt als Co-Trainer der Dresdner Eislöwen in der DEL arbeitete. Zuvor war er unter anderem als Cheftrainer im bayerischen Selb sowie über mehrere Jahre als Assistenztrainer bei den Eisbären Berlin tätig. Mit den Hauptstädtern feierte er drei deutsche Meisterschaften.