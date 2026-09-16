Deutsche Eishockey Liga

Assistenztrainer verlässt Wild Wings – Nachfolger schon da

Jack Skille verlässt die Schwenninger Wild Wings aus persönlichen Gründen. Der Eishockey-Club präsentiert prompt einen Nachfolger, der woanders schon einige Erfolge feiern konnte.

Neuer Co-Trainer der Wild Wings: Craig Streu (M). (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Neuer Co-Trainer der Wild Wings: Craig Streu (M). (Archivbild)

Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings und Assistenztrainer Jack Skille gehen künftig getrennte Wege. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, bat der 39 Jahre alte Ex-Profi aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags. Zugleich präsentierten die Neckarstädter in Craig Streu (58) einen Nachfolger für Skille, der erst im Sommer zum Trainerteam der Schwenninger gestoßen war.

Streu gilt als äußerst erfahrener Assistenzcoach, der zuletzt als Co-Trainer der Dresdner Eislöwen in der DEL arbeitete. Zuvor war er unter anderem als Cheftrainer im bayerischen Selb sowie über mehrere Jahre als Assistenztrainer bei den Eisbären Berlin tätig. Mit den Hauptstädtern feierte er drei deutsche Meisterschaften.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weber und Bassen bleiben bei Schwenninger Wild Wings
Deutsche Eishockey Liga

Weber und Bassen bleiben bei Schwenninger Wild Wings

DEL-Club Schwenninger Wild Wings hat die Verträge mit Verteidiger Weber und Angreifer Bassen verlängert.

13.02.2026

Schwenninger Wild Wings lösen Vertrag mit Senyshyn auf
Deutsche Eishockey Liga

Schwenninger Wild Wings lösen Vertrag mit Senyshyn auf

Der Eishockey-Angreifer Zach Senyshyn verlässt den DEL-Club Schwenninger Wild Wings. Der Vertrag mit dem Kanadier wurde aufgelöst.

20.01.2026

Schwenninger Wild Wings verpflichten Stürmer aus den USA
Deutsche Eishockey Liga

Schwenninger Wild Wings verpflichten Stürmer aus den USA

Der DEL-Club Schwenninger Wild Wings holt Angreifer Tim Gettinger aus den USA. Er spielt zuvor in der nordamerikanischen AHL.

30.07.2025

Vor Pre-Playoffs: Schwenninger Wild Wings zuversichtlich
Deutsche Eishockey Liga

Vor Pre-Playoffs: Schwenninger Wild Wings zuversichtlich

Mit Schwung geht es für die Schwenninger Wild Wings in die Pre-Playoffs der DEL. Dort warten die Nürnberg Ice Tigers als Gegner.

08.03.2025

Deutsche Eishockey Liga

Schwenninger Wild Wings holen Eishockey-Profi Görtz zurück

03.04.2023