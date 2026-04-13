Streik der Lufthansa-Piloten

Auch am Dienstag Flugausfälle am Stuttgarter Flughafen

Der Streik der Lufthansa-Piloten sorgt für Flugausfälle in Stuttgart. Auch am Dienstag sind bereits Flüge gestrichen worden. Wie viele und welche Verbindungen sind davon betroffen?

Streik der Lufthansa-Piloten: Flugausfälle am Dienstag. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Streik der Lufthansa-Piloten: Flugausfälle am Dienstag. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe hat auch am Dienstag Auswirkungen auf den Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen. Die Lufthansa habe ihre für Dienstag geplanten Flüge nach München und Frankfurt gestrichen, teilte eine Sprecherin des Flughafens weg. Betroffen seien fünf Flüge von und nach Frankfurt sowie vier Flüge von und nach München. 

Diese seien auch am Montag abgesagt worden. Hinzu kämen am Montag jeweils 20 Ankünfte und Abflüge von Eurowings, etwa nach Berlin, Hamburg, Bremen, Budapest, Stockholm und Edinburgh.

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Der Flughafen bat die Passagiere der betroffenen Airlines auf seiner Webseite, regelmäßig den Flugstatus online zu prüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren.

Der Streik der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit bei den Teilgesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline hat kurz nach Mitternacht begonnen und soll an diesem Dienstag kurz vor Mitternacht enden. Beim Ferienflieger Eurowings sind nur am Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen. In der vergangenen Woche hatten bereits die Flugbegleiter die Arbeit niedergelegt.

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