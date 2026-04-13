Auch am Dienstag Flugausfälle am Stuttgarter Flughafen

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe hat auch am Dienstag Auswirkungen auf den Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen. Die Lufthansa habe ihre für Dienstag geplanten Flüge nach München und Frankfurt gestrichen, teilte eine Sprecherin des Flughafens weg. Betroffen seien fünf Flüge von und nach Frankfurt sowie vier Flüge von und nach München.

Diese seien auch am Montag abgesagt worden. Hinzu kämen am Montag jeweils 20 Ankünfte und Abflüge von Eurowings, etwa nach Berlin, Hamburg, Bremen, Budapest, Stockholm und Edinburgh.

Was Passagiere nun machen sollen

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Der Flughafen bat die Passagiere der betroffenen Airlines auf seiner Webseite, regelmäßig den Flugstatus online zu prüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren.