Lebensmittel

Auf dem Ostertisch finden sich mehr ökologische Eier

Die Zeit der Osterhasen naht. Der Trend in Hessen geht zu mehr Bioeiern. Wie groß ist ihr Anteil an der Eiererzeugung?

In dieser Jahreszeit sind wieder bunt gefärbte Eier besonders gefragt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
In dieser Jahreszeit sind wieder bunt gefärbte Eier besonders gefragt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Hühnerhalter setzen verstärkt auf Bioeier. Der Anteil der ökologischen Eiererzeugung ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 29 Prozent gestiegen, wie das Statistisches Landesamt in Wiesbaden wenige Tage vor Ostern mitteilte. Die Zahl der in ökologischer Haltung produzierten Eier steigerte sich um 6 Prozent auf gut 88,1 Millionen. 

Mit einem Anteil von 50 Prozent blieb die häufigste Haltungsform von Legehennen die Bodenhaltung - gemessen an der Zahl der Haltungsplätze. Gut eine Million hessische Legehennen bescherten ihren Haltern 2025 insgesamt rund 309,6 Millionen Eier. Damit brachte es eine Henne auf durchschnittlich 296 Eier pro Jahr.

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