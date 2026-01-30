Restaurants und Imbissbetriebe

Auf was Verbraucher im Restaurant achten sollten

Hygienemängel werden vor Kunden versteckt. Darauf sollte man achten.

Ekel-Funde werden in Hessen in einem Internetportal veröffentlicht. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Ekel-Funde werden in Hessen in einem Internetportal veröffentlicht. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wo sich in der Küche Schmutz und Schimmel breitmachen, da möchte niemand essen. Doch woran erkennen Verbraucher und Verbraucherinnen, dass sie in einer Ekel-Gaststätte Platz genommen haben? 

Zu den Anhaltspunkten gehört, wie sauber es in der Gaststätte, der Bäckerei oder Metzgerei allgemein ist, rät die Verbraucherorganisation Foodwatch. Wenn die Küche für Gäste einsehbar sei, solle man auch hier einen Blick hineinwerfen. 

Die Verbraucherzentrale Hamburg rät zudem, auf die Kleidung des Personals zu achten. Auch schmuddelige Toiletten oder verschmutztes Geschirr seien Warnzeichen. 

In Hessen hilft zudem das Hygieneportal weiter, auf dem online Betriebe aufgeführt sind, bei denen es zu Beanstandungen kam. Diese kann man sich als Karte oder als Liste ansehen.

