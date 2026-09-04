Augsburgs Baum macht um Kade ein Geheimnis

Augsburg (dpa) - Dem FC Augsburg droht der Ausfall von Offensivspieler Anton Kade für das Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt. Der formstarke U21-Nationalspieler musste am Mittwoch das Training abbrechen. «Da weiß ich, wie es am Wochenende ausschaut, aber das soll noch ein bisschen ein Geheimnis bleiben», sagte Trainer Manuel Baum bei der Pressekonferenz am Freitag. Bei Kade habe es bei einem «längeren Schritt» reingezogen. «Deshalb ist es nicht so schön bei ihm.»