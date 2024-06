Ausstattung des Hessischen Katastrophenschutzes aufgestockt

Wiesbaden/Wetzlar (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) haben Einsatzmittel des Bevölkerungsschutzes an die Hessischen Katastrophenschutzeinheiten übergeben. «Die aktuelle Hochwasserkatastrophe in Bayern und Baden-Württemberg führt uns einmal mehr vor Augen, wie wichtig ein gut aufgestellter Katastrophenschutz ist», sagte Poseck laut Mitteilung des hessischen Innenministeriums bei der Übergabe am Samstag in Wetzlar.