Unfall im Kreis Karlsruhe

Auto brennt aus – Fahrer rettet sich aus Unfallwrack

Ein 20-Jähriger verliert in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug prallt gegen eine Mauer und geht in Flammen auf. Auch ein Wohnhaus wird beschädigt.

Bei einem Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen ist ein Auto gegen eine Mauer geprallt und ausgebrannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei einem Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen ist ein Auto gegen eine Mauer geprallt und ausgebrannt. (Symbolbild)

Eggenstein-Leopoldshafen (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Eggenstein-Leopoldshafen (Landkreis Karlsruhe) von der Straße abgekommen, gegen eine Mauer geprallt und ausgebrannt - warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Der 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde durch den Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann war in der Nacht zum Sonntag von der Rheinfähre kommend unterwegs gewesen, als er am Ortseingang in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen überfuhr mehrere Verkehrsschilder und prallte gegen die Mauer eines Grundstücks. Anschließend fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. 

Durch das Feuer und auslaufende Betriebsstoffe wurde außerdem das angrenzende Wohnhaus beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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