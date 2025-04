Heidelberg: 20-Jähriger fährt in Mauer - zwei Verletzte

Heidelberg. Bei einem Unfall in Heidelberg sind am Mittwochabend ein 20-jähriger Toyota-Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden jungen Männer auf der Klingenteichstraße vom Königsstuhl kommen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Toyota und knallte gegen eine Steinmauer. Die beiden Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Front des Fahrzeugs war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. (heh)