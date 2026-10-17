Unfälle

Auto fährt 1,80 Meter hohe Betonwand an Brücke um

Crash in Ulm: Ein Mann fährt mit seinem Auto an der Neutorbrücke gegen eine Betonwand. Er kommt verletzt ins Krankenhaus. Was bekannt ist.

Es ist nicht bekannt, wie schwer der Mann verletzt wurde. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Es ist nicht bekannt, wie schwer der Mann verletzt wurde. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Ein Mann hat mit seinem Auto eine etwa 1,80 Meter hohe Betonwand an der Neutorbrücke in Ulm umgefahren. Er wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei der dpa sagte. Vier weitere Menschen, die mit in dem Wagen saßen, seien unverletzt geblieben. Das Auto habe die Betonwand frontal gerammt.

Der Autofahrer erlitt dem Sprecher zufolge eine Kopfplatzwunde. Der Unfall passierte am späten Freitagabend an der Neutorbrücke im Stadtzentrum. Die Betonwand soll verhindern, dass zu breite Fahrzeuge auf die Brücke fahren. Medienberichten zufolge hatten viele Lkw-Fahrer das Fahrverbot dort ignoriert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall in Heilbronn: Auto fährt in Gleisbett und fängt Feuer
Unfälle

Unfall in Heilbronn: Auto fährt in Gleisbett und fängt Feuer

Ein junger Autofahrer und seine Beifahrerin kommen bei einem nächtlichen Unfall noch glimpflich davon. Ihr Wagen landet im Gleisbett einer Bahnstrecke - nur durch Zufall fährt dort gerade kein Zug.

19.05.2026

Auto überschlägt sich nach Crash – Fahrer schwer verletzt
Frontalzusammenstoß

Auto überschlägt sich nach Crash – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen, überschlägt sich - und bleibt im Wald liegen.

27.04.2026

Autofahrer fährt Kinderwagen um
Unfälle

Autofahrer fährt Kinderwagen um

Bei einer Fahrt über eine mutmaßlich rote Ampel erfasst ein Auto einen Kinderwagen. Die Polizei sucht noch nach dem Fahrer.

17.12.2025

90-Jähriger durchbricht Betonwand – Auto hängt über Schacht
Unfall in Tiefgarage

90-Jähriger durchbricht Betonwand – Auto hängt über Schacht

In einer Tiefgarage durchbricht das Heck eines Sportwagens eine Betonwand. Das Auto mit einem 90-Jährigen am Steuer bleibt über einem fünf Meter tiefen Schacht hängen.

03.11.2025

Auto fährt auf Lkw-Anhänger auf - drei Schwerverletzte
Unfall

Auto fährt auf Lkw-Anhänger auf - drei Schwerverletzte

Ein Autofahrer fährt auf einen Anhänger auf, das Auto prallt ab und knallt gegen eine Betonwand. Für die Menschen im Auto hat das schwere Folgen.

09.11.2024