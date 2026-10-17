Auto fährt 1,80 Meter hohe Betonwand an Brücke um

Ulm (dpa) - Ein Mann hat mit seinem Auto eine etwa 1,80 Meter hohe Betonwand an der Neutorbrücke in Ulm umgefahren. Er wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei der dpa sagte. Vier weitere Menschen, die mit in dem Wagen saßen, seien unverletzt geblieben. Das Auto habe die Betonwand frontal gerammt.