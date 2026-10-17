Verkehrsunfall

Auto gerät in Gegenverkehr – drei Schwerverletzte

Auf regennasser Fahrbahn verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Es kommt zu einem schweren Zusammenstoß. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 75.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 75.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. (Symbolbild)

Balingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 463 bei Balingen (Zollernalbkreis) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Fahrer geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 47-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer sowie die 45 Jahre alte Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite sie aus ihren Fahrzeugen. Zwei Verletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen, ein Verletzter wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Nach Polizeiangaben dauerte die Sperrung um 18 Uhr noch an. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

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