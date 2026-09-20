Auto hebt am Kreisverkehr ab – Fahrer schwer verletzt

Rottweil (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrer hat sich bei einem Unfall mit seinem Auto in Rottweil schwer verletzt. Der 48-Jährige steuerte am frühen Morgen ungebremst auf einen Kreisverkehr zu und überfuhr dabei Verkehrsschilder, wie die Polizei mitteilte. Das Auto hob dabei ab, flog über die gegenüberliegende Leitplanke und landete im Gebüsch.