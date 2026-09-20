Auto hebt am Kreisverkehr ab – Fahrer schwer verletzt
Mit 1,7 Promille ist ein Fahrer in Rottweil unterwegs. Ungebremst steuert er sein Auto auf einen Kreisverkehr zu. Der Wagen landet im Gebüsch, der Mann anschließend im Krankenhaus.
Rottweil (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrer hat sich bei einem Unfall mit seinem Auto in Rottweil schwer verletzt. Der 48-Jährige steuerte am frühen Morgen ungebremst auf einen Kreisverkehr zu und überfuhr dabei Verkehrsschilder, wie die Polizei mitteilte. Das Auto hob dabei ab, flog über die gegenüberliegende Leitplanke und landete im Gebüsch.
Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizei geht davon aus, dass er aus diesem Grund den Straßenverlauf nicht erkannt habe. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.