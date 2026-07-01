Schwerer Motorradunfall

Auto kollidiert mit Motorrad - Zwei Menschen in Lebensgefahr

Im Hochtaunus kommt es am Morgen zu einem schweren Motorradunfall. Zwei Menschen werden lebensgefährlich verletzt. Was ist zu dem Unfall bekannt?

Zwei Menschen wurden laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Zwei Menschen wurden laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Oberursel (dpa/lrs) - In Oberursel ist es am Morgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen mitteilte, stießen gegen 8.00 Uhr ein Auto und ein Motorrad zusammen. Das Motorrad sei mit zwei Menschen besetzt gewesen, die infolge des Unfalls lebensgefährlich verletzt worden seien. Zum genauen Unfallhergang und der Ursache machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. An der Unfallstelle sei die Straße im Rahmen der Bergungsarbeiten derzeit voll gesperrt.

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