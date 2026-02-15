Unfall

Auto prallt gegen Baum – zwei Menschen und Hund verletzt

In einer Kurve verliert eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Bei dem Unfall sitzt ein Tier im Kofferraum.

Die Einsatzkräfte rückten zu dem Unfallort aus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Einsatzkräfte rückten zu dem Unfallort aus. (Symbolbild)

Münsingen (dpa/lsw) - Zwei Menschen und ihr Hund sind durch den Aufprall ihres Autos mit einem Baum im Kreis Reutlingen verletzt worden. Der 70-jährige Beifahrer sowie das Tier hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Die 69 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Frau habe in einer Rechtskurve bei Münsingen die Kontrolle verloren, hieß es. In der angrenzenden Böschung kollidierte ihr Wagen mit dem Baum. Der Hund sei dabei im Kofferraum in einer Transportbox gewesen. Das Tier wurde in eine Tierklinik gebracht. Die beiden verletzten Menschen kamen in ein Krankenhaus.

