Weilburg (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall bei Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, war ein Mann am frühen Morgen mit seinem Wagen von der B456 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 48-Jährige und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 3.40 Uhr, am Wagen entstand Totalschaden. Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen.