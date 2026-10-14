Folgenschwerer Unfall

Auto prallt gegen Fahrzeuge und Baum – Beifahrer stirbt

Ein Auto prallt gegen gleich mehrere Hindernisse. Ein 87-Jähriger stirbt, zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu der folgenschweren Fahrt kam, ist noch unklar.

Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Albstadt (Zollernalbkreis) gegen zwei geparkte Fahrzeuge und einen Baum geprallt. Ein 87 Jahre alter Mann starb dabei, die 83 Jahre alte Fahrerin und eine 68 Jahre alte Mitfahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache stieß die 83-Jährige mit ihrem Wagen zunächst gegen ein am rechten Straßenrand geparktes Auto. Daraufhin verlor sie laut Mitteilung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich nahezu um 180 Grad drehte, gegen ein weiteres geparktes Auto prallte und schließlich gegen einen Baum stieß. Der Wagen kam auf der linken Seite zum Liegen.

Die Feuerwehr befreite am Nachmittag alle drei Insassen aus dem Fahrzeug. Die Fahrerin und die Mitfahrerin wurden mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 87 Jahre alte Beifahrer konnte laut Polizei nur noch tot geborgen werden. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an.

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