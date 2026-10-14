Auto prallt gegen Fahrzeuge und Baum – Beifahrer stirbt

Albstadt (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Albstadt (Zollernalbkreis) gegen zwei geparkte Fahrzeuge und einen Baum geprallt. Ein 87 Jahre alter Mann starb dabei, die 83 Jahre alte Fahrerin und eine 68 Jahre alte Mitfahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache stieß die 83-Jährige mit ihrem Wagen zunächst gegen ein am rechten Straßenrand geparktes Auto. Daraufhin verlor sie laut Mitteilung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich nahezu um 180 Grad drehte, gegen ein weiteres geparktes Auto prallte und schließlich gegen einen Baum stieß. Der Wagen kam auf der linken Seite zum Liegen.

Die Feuerwehr befreite am Nachmittag alle drei Insassen aus dem Fahrzeug. Die Fahrerin und die Mitfahrerin wurden mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 87 Jahre alte Beifahrer konnte laut Polizei nur noch tot geborgen werden. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an.