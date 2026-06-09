Auf Feldweg

Auto rollt selbst los – 84-Jähriger stirbt

Tragischer Unfall auf einem Feldweg: Ein Mann wird von seinem eigenen Auto erfasst und stirbt. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kam.

Der zum Unfall gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der zum Unfall gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen. (Symbolbild)

Frickenhausen (dpa/lsw) - Ein 84-Jähriger ist auf einem Feldweg von seinem eigenen Auto erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt der 84-Jährige am Montag auf dem Weg bei Frickenhausen (Kreis Esslingen) an und stieg aus dem Auto aus. Danach habe sich das Auto von selbst in Bewegung gesetzt und sei gegen einen Baum gerollt. Der Mann wurde laut Polizei frontal vom Fahrzeug erfasst und dabei tödlich verletzt. 

Eine Zeugin habe das Fahrzeug bemerkt und den Notarzt gerufen, dieser habe aber nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen können. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern laut Polizei noch an.

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