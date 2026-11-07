Auto überschlägt sich auf A7 – Sperrung und fünf Verletzte

Demnach fuhren die fünf Menschen gemeinsam in einem Auto in Richtung Ulm. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei in einem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen. Alle Insassen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei machte bisher keine Angaben dazu, ob es sich bei den Verletzten um eine Familie handelt. Am Auto sei ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei derzeit ein Bagger vor Ort, der mit Benzin und Öl verunreinigte Erde abgräbt. Die Arbeiten und die Sperrung sollen den Angaben des Sprechers zufolge noch etwas andauern.