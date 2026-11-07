Auto überschlägt sich auf A7 – Sperrung und fünf Verletzte
Ein Auto kommt auf der A7 bei Ellwangen von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Fünf Menschen werden verletzt. Warum nun auch ein Bagger im Einsatz ist.
Ellwangen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der A7 bei Ellwangen (Ostalbkreis) sind fünf Menschen, davon zwei Kinder, verletzt worden. Nach Polizeiangaben ist der rechte Fahrstreifen für die Bergungsarbeiten derzeit gesperrt.
Demnach fuhren die fünf Menschen gemeinsam in einem Auto in Richtung Ulm. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei in einem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen. Alle Insassen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei machte bisher keine Angaben dazu, ob es sich bei den Verletzten um eine Familie handelt. Am Auto sei ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei derzeit ein Bagger vor Ort, der mit Benzin und Öl verunreinigte Erde abgräbt. Die Arbeiten und die Sperrung sollen den Angaben des Sprechers zufolge noch etwas andauern.