Unfälle

Auto überschlägt sich auf A7 – Sperrung und fünf Verletzte

Ein Auto kommt auf der A7 bei Ellwangen von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Fünf Menschen werden verletzt. Warum nun auch ein Bagger im Einsatz ist.

Die Polizei kommt zum Unfallort. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei kommt zum Unfallort. (Symbolbild)

Ellwangen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der A7 bei Ellwangen (Ostalbkreis) sind fünf Menschen, davon zwei Kinder, verletzt worden. Nach Polizeiangaben ist der rechte Fahrstreifen für die Bergungsarbeiten derzeit gesperrt.

Demnach fuhren die fünf Menschen gemeinsam in einem Auto in Richtung Ulm. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei in einem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen. Alle Insassen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei machte bisher keine Angaben dazu, ob es sich bei den Verletzten um eine Familie handelt. Am Auto sei ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei derzeit ein Bagger vor Ort, der mit Benzin und Öl verunreinigte Erde abgräbt. Die Arbeiten und die Sperrung sollen den Angaben des Sprechers zufolge noch etwas andauern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich bei Ulm: Drei Menschen schwer verletzt
Rettungshubschrauber-Einsatz

Auto überschlägt sich bei Ulm: Drei Menschen schwer verletzt

Ein 28-Jähriger verliert auf der B30 bei Ulm die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlägt sich mehrfach. Für die drei Insassen endet die Fahrt ins Krankenhaus.

10.10.2026

Auto überschlägt sich - Tödlicher Unfall nahe Ulm
Verkehr

Auto überschlägt sich - Tödlicher Unfall nahe Ulm

Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Fahrzeug prallt gegen ein Schild und überschlägt sich. Die Einsatzkräfte können nichts mehr für den Mann tun.

29.06.2026

Auto überschlägt sich - Fahrer ohne Führerschein verletzt
Unfälle

Auto überschlägt sich - Fahrer ohne Führerschein verletzt

Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und überschlägt sich. Die Polizei stellt fest, dass er keinen Führerschein besitzt. Die Beamten haben einen Verdacht für die Ursache des Unfalls.

27.09.2025

Auto überschlägt sich auf A5 - Sperrung wieder aufgehoben
Unfälle

Auto überschlägt sich auf A5 - Sperrung wieder aufgehoben

Nach einem schweren Unfall kommt der Fahrer verletzt ins Krankenhaus, sein Auto ist komplett demoliert.

01.09.2025

Auto überschlägt sich - fünf junge Menschen schwer verletzt
Unfälle

Auto überschlägt sich - fünf junge Menschen schwer verletzt

Ein mit fünf jungen Leuten besetztes Auto kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Die Insassen werden schwer verletzt, auch der Rettungshubschrauber muss kommen.

18.05.2025