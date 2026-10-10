Rettungshubschrauber-Einsatz

Auto überschlägt sich bei Ulm: Drei Menschen schwer verletzt

Ein 28-Jähriger verliert auf der B30 bei Ulm die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlägt sich mehrfach. Für die drei Insassen endet die Fahrt ins Krankenhaus.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 30 bei Ulm schwer verletzt worden. Der Wagen eines 28-Jährigen kam am Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte. 

Der Fahrer und seine beiden 21 und 59 Jahre alten Mitfahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Am Auto entstand ein Totalschaden, hieß es. Zur Versorgung der Verletzten sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

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