Auto überschlägt sich - Vater lässt sich und Tochter abholen

Marktoffingen (dpa) - Ein Mann hat sich in Schwaben nach einem mehrfachen Auto-Überschlag mit seiner Tochter vom Unfallort abholen lassen - ohne auf Polizei oder Rettungskräfte zu warten. Der Sportwagen des 43-Jährigen sei durch Aquaplaning in einer Kurve auf der Bundesstraße 25 bei Marktoffingen (Landkreis Donau-Ries) an der Grenze zu Baden-Württemberg ins Schleudern geraten und habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei mit.

Ersthelfer befreiten den Mann und seine 15 Jahre alte Tochter aus dem Sportwagen. Doch laut Polizei organisierte sich der 43-Jährige telefonisch kurz nach dem Unfall eine Mitfahrgelegenheit - und ließ sich und seine Tochter dort abholen, bevor Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Warnungen von Ersthelfern und Feuerwehr habe der Vater dabei ignoriert.

Als die Polizei den Mann bei sich zu Hause antraf, gab er den Angaben nach zu Protokoll, seine Tochter und er seien bei dem Unfall unverletzt geblieben. Gegen den Fahrer ermitteln die Beamten nun wegen Unfallflucht. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 100.000 Euro.