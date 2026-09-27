Auto und Werkzeug aus Halle von Handwerkbetrieb geklaut
Diebe hebeln eine Tür zu einem Handwerksbetrieb auf. Dabei reißen sich die Langfinger nicht nur Werkzeug, sondern auch gleich an ganzes Auto unter die Nägel.
Weingarten (dpa/lsw) - Einen Transporter und mehrere Werkzeuge haben Unbekannte aus der Halle eines Handwerksbetriebs in Weingarten gestohlen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter in der Nacht zum Samstag eine Tür zu der Halle auf.
Aus dem Gebäude entwendeten sie neben dem Fahrzeug unter anderem Bohrmaschinen, Kettensägen und Druckluftgeräte. Wie die Diebe den Transporter starten und mit ihm davonfahren konnten, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.