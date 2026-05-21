Illegales Fahrmanöver

Auto wendet über Gleise - Verletzte in Bahn nach Notbremsung

Ein riskantes Wendemanöver bringt eine Bahn zum Stillstand – und eine Seniorin in der Bahn wird dadurch schwer verletzt. Wer war der flüchtige Fahrer?

Eine Frau wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Eine Frau wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) -  Mit einer unerlaubten Wendung über Stadtbahngleise hat ein Autofahrer in Stuttgart eine Bahn zu einer Notbremsung gezwungen - eine Seniorin stürzte daraufhin und wurde schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer entkam unerkannt, wie die Polizei mitteilte. Eine 75-Jährige wurde in der Bahn schwer verletzt, ein 37-jähriger Fahrgast wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hoffen nun, dass Zeugen Hinweise zu dem Unfall am Mittwochnachmittag geben können.

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