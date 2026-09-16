Autobrand auf A5: Polizei sucht im Wald nach Fahrer

Ottersweier (dpa/lsw) - Nach einem Autobrand auf der A5 bei Ottersweier im Kreis Rastatt dauern die Einsätze der Polizei in Richtung Basel an. Die Fahrbahn Richtung Süden musste nach Polizeiangaben wegen der Löscharbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden. Inzwischen ist nur noch die rechte Spur gesperrt. Das betroffene Auto steht laut Polizei auf dem Standstreifen. Dort liefen noch Reinigungsarbeiten, hieß es.