Sperrung

Autobrand auf A5: Polizei sucht im Wald nach Fahrer

Die rechte Spur der A5 bleibt nach einem Fahrzeugbrand gesperrt. Der Fahrer verschwand laut Polizei in Richtung Wald – die Suche läuft noch.

Die Polizei sucht noch nach dem Fahrer des Autos, das auf der A5 in Flammen stand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht noch nach dem Fahrer des Autos, das auf der A5 in Flammen stand. (Symbolbild)

Ottersweier (dpa/lsw) - Nach einem Autobrand auf der A5 bei Ottersweier im Kreis Rastatt dauern die Einsätze der Polizei in Richtung Basel an. Die Fahrbahn Richtung Süden musste nach Polizeiangaben wegen der Löscharbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden. Inzwischen ist nur noch die rechte Spur gesperrt. Das betroffene Auto steht laut Polizei auf dem Standstreifen. Dort liefen noch Reinigungsarbeiten, hieß es.

Der Fahrer soll sich den Angaben zufolge über die Leitplanke in Richtung eines Waldes entfernt haben. Warum der Mann weglief, war zunächst unklar. Die Polizei suchte nach ihm.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrzeugbrand auf A8: Verzögerungen im Verkehr
A8 zeitweise gesperrt

Fahrzeugbrand auf A8: Verzögerungen im Verkehr

Auf der Autobahn 8 Richtung Karlsruhe gerät ein Auto in Brand. Fahrer und Beifahrer retten sich, doch für die Autofahrer bedeutet das längere Wartezeiten.

12.08.2026

Autobahn wird nach Fahrzeugbrand erneut gesperrt
Stundenlange Reparaturarbeiten

Autobahn wird nach Fahrzeugbrand erneut gesperrt

Nach dem Brand eines Abschleppfahrzeugs wird die A8 bei Pforzheim erneut gesperrt. Autofahrer müssen Umleitungen einplanen – die Reparaturen sollen bis in den frühen Freitagmorgen andauern.

23.07.2026

Fahrzeugbrand auf A3 - Nur Standstreifen befahrbar
Unfälle

Fahrzeugbrand auf A3 - Nur Standstreifen befahrbar

Ein Unfall auf der A3 Richtung Köln beschädigt den Asphalt und sorgt für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei spricht von mehr als 30.000 Euro Schaden. Wann die Strecke wieder frei ist, bleibt unklar.

22.07.2026

Autobahn 81: Engelbergtunnel nach Fahrzeugbrand wieder frei
Verkehr

Autobahn 81: Engelbergtunnel nach Fahrzeugbrand wieder frei

Der Tunnel war in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr brachte mehrere Menschen in Sicherheit.

13.08.2025

Verkehr

Sperrung nach Unfall auf der A7

Am Montagmittag kollidiert ein Auto der Bundeswehr mit einem Lkw und sorgt für eine Vollsperrung der Autobahn. Zwei Menschen sind verletzt.

13.05.2024