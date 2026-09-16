Autobrand auf A5: Polizei sucht im Wald nach Fahrer
Die rechte Spur der A5 bleibt nach einem Fahrzeugbrand gesperrt. Der Fahrer verschwand laut Polizei in Richtung Wald – die Suche läuft noch.
Ottersweier (dpa/lsw) - Nach einem Autobrand auf der A5 bei Ottersweier im Kreis Rastatt dauern die Einsätze der Polizei in Richtung Basel an. Die Fahrbahn Richtung Süden musste nach Polizeiangaben wegen der Löscharbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden. Inzwischen ist nur noch die rechte Spur gesperrt. Das betroffene Auto steht laut Polizei auf dem Standstreifen. Dort liefen noch Reinigungsarbeiten, hieß es.
Der Fahrer soll sich den Angaben zufolge über die Leitplanke in Richtung eines Waldes entfernt haben. Warum der Mann weglief, war zunächst unklar. Die Polizei suchte nach ihm.