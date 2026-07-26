Autofahrer bei Überschlag lebensgefährlich verletzt
Ein Mann kommt mit seinem Wagen von einer Straße ab und überschlägt sich. Die Einsatzkräfte finden ihn lebensgefährlich verletzt. Was war der Grund für den Unfall?
Hüfingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen von einer Straße im Schwarzwald-Baar-Kreis abgekommen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto, das von Hüfingen in Richtung B31 unterwegs war, überschlug sich auf einer angrenzenden Wiese, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.
Ein Alkoholtest ergab den Angaben nach, dass der 46-Jährige mit mehr als 1,8 Promille unterwegs war. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter soll nun den genaue Unfallhergang ermitteln.