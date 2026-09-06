Unfälle

Autofahrer bei Unfallserie auf der A8 schwer verletzt

Regennasse Fahrbahn, zu schnell unterwegs: Ein Fahrer wird schwer verletzt, zwei Autos werden abgeschleppt. Wie kommt es zur Unfallserie auf der Autobahn 8?

Die Feuerwehr befreite den 51-Jährigen aus seinem Auto. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Die Feuerwehr befreite den 51-Jährigen aus seinem Auto. (Symbolbild)

Denkendorf (dpa/lsw) - Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 8 bei Denkendorf (Kreis Esslingen) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Insgesamt drei Wagen waren beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Demnach geriet das Auto des 51-Jährigen am Samstag auf der A8 Richtung Stuttgart ins Schleudern. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren haben, weil er zu schnell unterwegs war. 

Sein Auto prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin hielt auf dem Einfädelungsstreifen eines nahegelegenen Rasthofs an, um Erste Hilfe zu leisten. Kurz darauf prallte ein 28-Jähriger mit seinem Wagen auf der linken Spur gegen das quer stehende verunfallte Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Auto auch gegen den Anhänger am Wagen der Frau geschleudert, die zu Hilfe geeilt war.

Der 51-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und von der Feuerwehr befreit. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Zwei der drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn waren zwei Spuren gesperrt.

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