Zwei schwere Unfälle bei Regen auf der A8 bei Neuhausen
Binnen kurzer Zeit kommt es zu zwei schweren Unfällen auf der A8. Eine Autofahrerin und ein Autofahrer werden dabei schwer verletzt. Die Polizei prüft die Ursachen.
Neuhausen (dpa/lsw) - Fast zeitgleich haben sich bei Regen auf der Autobahn 8 bei der Anschlussstelle Neuhausen (Landkreis Esslingen) zwei schwere Unfälle ereignet. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass die beiden Unfälle zusammenhängen.
Zunächst verlor laut Polizei ein 26 Jahre alter Autofahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Auffahrt zur A8 in Richtung München liegen. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Kurz darauf geriet den Angaben nach eine 34 Jahre alte Autofahrerin ebenfalls ins Schleudern. Ihr Wagen prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und stieß anschließend mit dem Auto eines 20-Jährigen zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der andere Fahrer blieb unverletzt.
Die Anschlussstelle Neuhausen blieb bis etwa 2.00 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt zu beiden Unfällen.